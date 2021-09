V ponedeljek potrdili 1393 okužb z novim koronavirusom, največ od začetka aprila

Ljubljana, 14. septembra - V ponedeljek so v Sloveniji opravili 5665 PCR-testov in z njimi potrdili 1393 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Pozitivnih je bilo 24,6 odstotka testov. To je največje dnevno število potrjenih okužb po 7. aprilu.