Pahor v Milanu o sodelovanju z deželo Lombardija

Milano, 14. septembra - Predsednik republike Borut Pahor se je v okviru delovnega obiska v Milanu v ponedeljek sestal s predsednikom dežele Lombardija Attiliom Fontano, s katerim sta se pogovarjala o sodelovanju, zlasti gospodarskem, in priložnostih za razvoj in krepitev medsebojnih odnosov, so sporočili iz Pahorjevega urada.