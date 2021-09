Prijeli Gruzijca, ki sta nezakonito prevažala sedem migrantov

Novo mesto, 14. septembra - Dolenjski policisti so v ponedeljek na avtocesti ustavili osebni avtomobil, v katerem sta 33-letni Gruzijec in 30-letna Gruzijka nezakonito prevažala sedem tujcev. Obema so odvzeli prostost, jima zasegli avtomobil, privedli ju bodo k preiskovalnemu sodniku. Postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, pa še potekajo.