ZDA konca avgusta z 2710 milijard dolarjev primanjkljaja

Washington, 14. septembra - ZDA so do konca avgusta ustvarile za 2710 milijard dolarjev proračunskega primanjkljaja, kar je za 9,9 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Ameriško finančno ministrstvo ocenjuje, da bo do konca proračunskega leta 30. septembra primanjkljaj narasel na 3000 milijard dolarjev.