Newyorške borze končale neenotno

New York, 13. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Trg je bil v zadnjem času negotov zaradi znakov upočasnitve okrevanja, kar je posledica naraščanja okužb z novim koronavirusom in znakov naraščajoče inflacije, zaradi česar bi se lahko monetarna politika zaostrila, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.