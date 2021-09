Čehi presenetljivi tekmeci Slovencev za polfinale

Ostrava, 13. septembra - Na zadnjem obračunu osmine finala evropskega odbojkarskega prvenstva je v Ostravi prišlo do velikega presenečenja. Olimpijski prvaki Francozi so morali priznati premoč češki reprezentanci, ki bo tako tekmica Slovenije v četrtfinalu. Čehi so zmagali s 3:0 (22, 19, 32).