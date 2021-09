Podpisali program spodbujanja gospodarske osnove avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem

Ljubljana, 13. septembra - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch sta podpisala program spodbujanja gospodarske osnove avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem za obdobje 2021-2024. Program je vreden 2,1 milijona evrov, so sporočili z urada za Slovence v zamejstvu in po svetu in ministrstva.