Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (13. 9.)

Ljubljana, 13. septembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o epidemiološki situaciji v zvezi s covidom-19 v Sloveniji in naraščanju hospitaliziranih pacientov. Pisale so tudi o anketi, ki je pokazala, da bi v primeru zdajšnjih parlamentarnih volitev imela sedanja leva opozicija več možnosti za sestavo koalicijske vlade, največ glasov pa bi dobila SDS.