Novi novomeški škof prisegel, da bo služil ljudem in vodil duhovnike pri njihovem delu

Novo mesto, 13. septembra - V novomeški stolnici je danes potekal eden od večjih dogodkov pred posvečenjem novega novomeškega škoda Andreja Sajeta. Ta je v skladu s cerkvenim pravom v navzočnosti vernikov, duhovnikov in apostolskega nuncija Jean-Mariea Speicha znova izpovedal vero ter prisegel zvestobo papežu in Cerkvi. Prisegel je, da bo služil ljudem in vodil duhovnike.