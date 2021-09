V UKC Ljubljana za pomoč pri zdravstveni obravnavi bolnikov iščejo študente zdravstvene nege in medicine

Ljubljana, 13. septembra - Ob izrazitem poslabšanju epidemioloških razmer in povečanem prilivu covidnih bolnikov v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana potrebujejo večje število študentov zdravstvene nege in študentov medicine s končanim prvim letnikom študija. Pomoč potrebujejo pri zdravstveni obravnavi bolnikov na covidnih in necovidnih oddelkih, so zapisali.