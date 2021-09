Slovenija del prvega petdržavnega biosfernega rezervata na svetu

Ljubljana, 15. septembra - Unesco je danes razglasil prvi petdržavni biosferni rezervat na svetu, ki se razteza preko Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Srbije. Območje, veliko 930.000 hektarjev in 700 kilometrov rečnega toka Mure, Drave in Donave, bo tako postalo največje zaščiteno rečno območje v Evropi.