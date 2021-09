Na konferenci o razvoju pokojninskega varčevanja v Evropi

Bled, 13. septembra - Za razvoj in krepitev pokojninskega varčevanja so nujni zaupanje in transparentnost, so v današnji razpravi na investicijski konferenci na Bledu poudarili razpravljalci. Izvršni direktor Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (Eiopa) Fausto Parente je dodal še razumevanje, zato se trudijo, da bi ljudem ponudili dobre informacije.