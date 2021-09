Koritnik za preventivni pristop pri nadzoru spoštovanja odloka o pogoju PCT

Ljubljana, 13. septembra - Minister za javno upravo in predsednik inšpekcijskega sveta Boštjan Koritnik je danes inšpekcijske organe pozval, naj pri nadzoru spoštovanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja dajo poudarek preventivi in opozarjanju. "Neskladij bo potem manj, zavezanci pa bodo tak odlok lažje sprejeli in upoštevali," je ob tem poudaril.