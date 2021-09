Janša na zasedanju WHO za Evropo poudaril pomen pripravljenosti na zdravstvene krize

Ljubljana, 13. septembra - Premier Janez Janša je v današnjem nagovoru na zasedanju regionalnega odbora Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo poudaril pomen pripravljenosti in učinkovite odzivnosti na bodoče zdravstvene krize. Izpostavil je še pomen znanosti in solidarnosti v boju proti pandemiji covida-19, so sporočili iz premierjevega kabineta.