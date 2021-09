Policija preklicuje iskanje 49-letnika iz Idrije

Idrija, 13. septembra - Policija preklicuje iskanje 49-letnega moškega iz Idrije, ki so ga iskali od petka. Po obsežni iskalni akciji so ga našli živega v soboto, na makadamski poti med Idrijsko Belo in Čekovnikom v idrijski občini, so sporočili z novogoriške policijske uprave.