Sedmerica Slovencev začenja letošnjo izvedbo lige prvakov

Ljubljana, 13. septembra - V torek se bo začel skupinski del nove sezone nogometne lige prvakov. V njej bo igralo kar sedem Slovencev, med katerimi bržčas najvišje merita Jan Oblak z madridskim Atleticom in Samir Handanović z milanskim Interjem. Glavni favoriti na papirju so sicer branilec naslova Chelsea, Bayern, PSG in Manchester City.