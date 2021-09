Umrl je dirigent Loris Voltolini

Ljubljana, 13. septembra - V 67. letu starosti je umrl dirigent SNG Opera in balet Ljubljana Loris Voltolini, so sporočili iz ljubljanske operno-baletne hiše. V svojem bogatem repertoarju je poustvaril več kot 60 oper, dirigiral je številne koncerte doma in v tujini. Od glasbenika se bodo poslovili v rodnem Splitu v krogu družine.