Cigler Kralj na obisku v Mozirju in Laškem

Mozirje/Laško, 13. septembra - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je danes obiskal mozirsko enoto Varstveno-delovnega centra Velenje in Dom starejših Laško. Z vodstvom centra se je minister pogovarjal o razvoju in prostorski širitvi centra v Mozirju in Velenju, v Laškem pa se je zahvalil zaposlenim za dobro delo med epidemijo.