Z izjemo nujnih stanj do zdravnika le s pogojem PCT

Ljubljana, 13. septembra - Vlada je odlok, ki širi obveznost pogoja PCT za delavce in uporabnike storitev, pripravila za "maksimalno zaščito državljanov", je danes pojasnil državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar. Med drugim bodo starejši od 12 let do zdravnika z izjemo nujnih primerov lahko prišli le, če so preboleli covid-19, so cepljeni ali testirani.