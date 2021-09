Volitve v Nemčiji: Napet boj za nasledstvo Merklove

piše Jasna Vrečko

Berlin, 21. septembra - To nedeljo bodo v največjem in najmočnejšem evropskem gospodarstvu potekale jubilejne, 20. volitve zveznega parlamenta. Potekale bodo v z več vidikov izrednih okoliščinah in se prav verjetno utegnejo izkazati za ene najbolj napetih v zgodovini Nemčije.