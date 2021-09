Slovenija po kolajno s Pogačarjem, Rogličem in Mohoričem

pripravil Aljoša Žvirc

Brugge, 17. septembra - V nedeljo se bo z vožnjo na čas začelo svetovno prvenstvo v kolesarstvo v Belgiji. Mesti Brugge in Leuven bosta gostili 94. izdajo SP na 100. obletnico prve izvedbe v danskem Koebenhavnu. Na prvenstvu bo nastopilo tudi 22 slovenskih kolesarjev, največ oči pa bo uprtih v zmagovalca Toura in Vuelte, Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča.