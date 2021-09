V Mariboru se začenja 10. festival dokumentarnega filma

Maribor, 13. septembra - Z uradnim odprtjem in večerno projekcijo filma Mihe Čelarja z naslovom Sinovi burje se drevi v Mariboru začenja jubilejni deseti mednarodni festival dokumentarnega filma DOKUDOC. Do konca tedna bodo v Lutkovnem gledališču Maribor prikazali izbor slovenskih in tujih dokumentarnih filmov, ki jih zaznamuje avtorski kreativni dokumentarni pristop.