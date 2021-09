Na Madžarskem razstava mariborskih umetnikov Sosed k sosedu

Sombotel, 14. septembra - V Galeriji Keptar v madžarskem Sombotelu bo do 10. oktobra na ogled razstava mariborskih likovnih umetnikov Sosed k sosedu/Szomszed a szomszedhoz. Razstavo 32 ustvarjalcev, ki se predstavljajo s klasičnimi likovnimi zvrstmi, sta konec tedna odprla župana pobratenih mest - Maribora in Sombotela - Aleksander Saša Arsenovič in Andras Nemeny.