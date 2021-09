SBI TOP dopoldne z rastjo

Ljubljana, 13. septembra - Indeks SBI TOP je v nov trgovalni teden stopil z rastjo. Dopoldne se je ob sicer precej skromnem prometu okrepil za 0,76 odstotka. Vse delnice v indeksu so se zaenkrat podražile ali pa je njihov tečaj ostal nespremenjen; največ so uvodoma pridobile delnice Krke, in sicer 1,82 odstotka.