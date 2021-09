Policisti obravnavali madžarskega prevoznika nezakonitih migrantov

Maribor, 13. septembra - Mariborski policisti so danes zjutraj v Mejah ustavili osebno vozilo z madžarskimi registrskimi oznakami. Ob kontroli so policisti ugotovili, da je voznik v vozilu prevažal 10 državljanov Bangladeša. Voznik in sopotnik sta ob tem zapustila vozilo in pobegnila, zato policisti prosijo za dodatne informacije, so sporočili s PU Maribor.