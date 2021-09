Ljubljana, 13. septembra - Seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo med drugim obravnavali poročilo o delu in zaključni račun sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2020, bo danes ob 14. uri v mali dvorani (IN NE v velikem salonu, kot je bilo napovedano sprva) v DZ na Šubičevi 4, so sporočili iz DZ.