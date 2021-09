Sindikat obrti in podjetništva predlaga upoštevanje testov na protitelesa

Ljubljana, 13. septembra - Sindikat obrti in podjetništva Slovenije opozarja na težavo svojih članov, ki so covid-19 preboleli z blagimi simptomi in se takrat niso obrnili na zdravnika in nimajo potrdila o prebolelosti. Ker da so v neenakopravnem položaju s prebolevniki s potrjeno okužbo, vladi predlagajo, da bi jim omogočila teste na protitelesa in pridobitev potrdila.