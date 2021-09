V Velenju 20. Lirikonfest v poklon poeziji 21. stoletja

Velenje, 13. septembra - V Velenju se danes začenja 20. Lirikonfest Velenje, jubilejno tridnevno književno srečanje z mednarodnimi gosti, na katerem bodo odstirali temo (ne)posvečenost in (ne)svetost poezije v 21. stoletju - njene nove poti, razhajanja in medkulturne razpetosti. Na festivalu bo sodelovalo 21 slovenskih in tujih literatov, prevajalcev in posrednikov.