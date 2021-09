V prometni nesreči v Selški dolini umrl motorist

Kranj, 13. septembra - V Selški dolini se je v nedeljo zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta trčila voznik osebnega avtomobila in voznik motornega vozila. Slednji je v prometni nesreči umrl. Zaradi povzročitve prometne nesreče so policisti sprožili postopek proti vozniku osebnega avtomobila, so sporočili s Policijske uprave Kranj.