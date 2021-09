Medvedjev ustavil zgodovinski pohod Đokovića, slavje britanske najstnice

pripravil Aljoša Žvirc

New York, 13. septembra - Z zmago Rusa Danila Medvedjeva in Britanke Emme Raducanu se je minuli konec tedna končal zadnji teniški grand slam sezone v New Yorku. Na odprtem prvenstvu ZDA je imel predvsem Srb Novak Đoković v finalu priložnost, da se zapiše v zgodovino z zmago na vseh turnirjih velike četverice v eni sezoni, a ga je v finalu ustavil izjemni Medvedjev.