Večer: Vložena obtožnica za marčni umor v Zalogu pri Šempetru

Celje, 13. septembra - Celjsko tožilstvo je zaradi umora matere na zahrbten ali grozovit način in poskusa umora očeta marca letos v Zalogu pri Šempetru na Okrožno sodišče v Celju minulo sredo vložilo obtožnico zoper 36-letnega Gregorja Ducmana. Ta naj bi z nožem do smrti zabodel mater ter stregel po življenju očeta in ga hudo poškodoval, poroča časnik Večer.