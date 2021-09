Medvedjev s prvencem preprečil Đokovićev koledarski grand slam

New York, 13. septembra - Rus Danil Medvedjev je zmagovalec teniškega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Za prvo lovoriko na turnirjih velike četverice je v finalu po dveh urah in 16 minutah s 6:4, 6:4, 6:4 ugnal srbskega zvezdnika Novaka Đokovića ter mu preprečil zadnjega od štirih korakov do koledarskega grand slama.