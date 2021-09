New York, 12. septembra - Avstralka Samantha Stosur in Kitajka Zhang Shuai sta zmagovalki letošnjega teniškega turnirja za grand slam v New Yorku v konkurenci ženskih dvojic. V finalu sta se pomerili z domačinkama Coco Gauff in Catherine McNally ter zmagali s 6:3, 3:6 in 6:3.