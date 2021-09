Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (11. in 12. 9.)

Ljubljana, 12. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o porastu okužb z novim koronavirusom in poostrenih ukrepih za njegovo preprečevanje. Poročale so tudi o neformalnem srečanju Sveta za ekonomske in finančne zadeve Ecofin v Sloveniji in o Unescovem namenu razglasitve biosfernega rezervata Mura-Drava-Donava za Evropsko Amazonko.