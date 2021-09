Atletico Madrid v Barceloni ugnal Espanyol, Real pa Celto Vigo

Madrid, 12. septembra - Atletico Madrid je v Barceloni v prvi današnji tekmi 4. kroga elitne španske nogometne lige s Slovencem Janom Oblakom v vratih premagal tamkajšnji Espanyol z 2:1 (0:1) in ima 10 točk, tako kot Valencia in Real Madrid in Real Madrid. Slednji vodi pred Valencio in Atleticom.