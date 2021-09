Roma na čelo lestvice, z devetimi točkami tudi Milan in Lazio

Rim, 12. septembra - Nogometaši Rome so v tretjem krogu italijanskega državnega prvenstva z 2:1 dobili dvoboj s Sassuolom in prevzeli vodstvo na lestvici, na naslednjih dveh mestih pa sta prav tako s po devetimi točkami Milan, ki je z 2:0 ugnal Lazio, in Napoli po sobotnem slavju nad Juventusom z 2:1.