Italija gladko v četrtfinale, Portugalci namučili Nizozemce

Ljubljana, 12. septembra - Italijani, zmagovalci slovenske predtekmovalne skupine B, so se z lahkoto uvrstili tudi v četrtfinale evropskega odbojkarskega prvenstva. V osmini finala so Latvijo ugnali s 3:0 (14, 13, 16). V četrtfinale so se uvrstili tudi Nizozemci, ki so bili po hudem boju s 3:2 (-22, 22, 24, -20, 13) boljši od Portugalcev.