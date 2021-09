Primorske novice o pomenu priključkov in vrnitev v Sloveniji (13. 9.)

Koper, 12. septembra - Vesna Humar v komentarju Vrnimo si priključke piše o prazniku priključitve Primorske matični domovini, ob katerem je, kot meni, najbolje pritrditi vsem političnim silam v državi in se strinjati, da sta priključitev in vrnitev nadvse pomembna tema, vredna vsake minute razprave in predvolilnega boja, ki trka na vrata v tej prijetni primorski jeseni.