Za konec 7. kroga v 2. SNL dva neodločena izida

Ljubljana, 12. septembra - Nogometaši v 2. SNL so danes dokončali sedmi krog. V zadnjih tekmah sta se danes Primorje in Krško razšla z 2:2, zadnjeuvrščeni ekipi Brežice 1919 Terme Čatež in Jadran Dekani pa sta se prav tako razšli z delitvijo točk (1:1). Na lestvici kljub petkovemu porazu še vodi kranjski Triglav.