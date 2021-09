Ob dnevu Kobilarne Lipica tudi odprtje razstave Človek in konj

Lipica, 12. septembra - V Kobilarni Lipica so danes pripravili dan Kobilarne Lipica s pestrim celodnevnim programom. V sklopu prireditve bodo odprli razstavo Človek in konj dveh svetovno priznanih umetnikov Oskarja Kogoja in Sergia Pausiga. Vrhunec dogajanja je bila predstava Lipiške šole klasičnega konjeništva na lipiškem hipodromu.