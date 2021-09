Faku oba naslova v poletnem biatlonu

Pokljuka, 13. septembra - Pokljuka je konec tedna gostila tekmi državnega prvenstva v poletnem biatlonu. V moški konkurenci je naslova na 10 in 14 km osvojil najboljši slovenski reprezentant zadnjih let Jakov Fak (ŠD Pokljuka). V ženski sta prvakinji postali mlada Bohinjka Lena Repinc in Polona Klemenčič iz kranjskega Triglava.