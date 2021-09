Predsednik Pahor v Bologni na forumu o medkulturnem in medverskem dialogu

Bologna, 12. septembra - Predsednik republike Borut Pahor se je danes v Bologni udeležil foruma skupine G20 o medkulturnem in medverskem dialogu. Kot je opozoril v slavnostnem govoru, so ena od družbenih ran, ki jih je nujno treba pozdraviti, delitve, posebej politične in ideološke. Predlagal je tudi srečanje visokih verskih predstavnikov z območja Zahodnega Balkana.