Jaklitscheva v Bazovici: Ta kraj je opomin, koliko gorja lahko povzroči človek, oblast

Bazovica, 12. septembra - Pri spomeniku bazoviškim junakom na gmajni pri Bazovici je danes potekala tradicionalna slovesnost v spomin na prve žrtve fašizma. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je v govoru poudarila, da je ta kraj vsem v opomin, koliko gorja in bolečine lahko povzroči človek, oblast, če dopusti, da zmaga sovraštvo in izločevanje.