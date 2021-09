Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin bronasti v svetovni seriji

Rim, 12. septembra - Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta na turnirju svetovne serije v italijanski Cervii osvojili tretje mesto. Slovenki sta v boju za bronasto odličje premagali domačinki Giulio Rubini in Giado Godenzoni, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.