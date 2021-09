NZS odobril novih 317.335 evrov pomoči, klubom že več kot milijon

Brdo pri Kranju, 12. septembra - Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije (NZS) je odobril novih 317.335 evrov pomoči in klubom tako namenil že več kot milijon, s katerimi želi zveza nekoliko olajšati delovanje v času pandemije novega koronavirusa. To je četrti paket pomoči, so sporočili iz NZS.