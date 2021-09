Mreža nevladnih organizacij vlado poziva k dodatnim izjemam pri pogoju PCT

Ljubljana, 12. septembra - Na vladno zaostrovanje ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa so se odzvali v Centru nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS). Zapisali so, da podpirajo ukrepe, a ne takšnih, ki ranljive skupine pahnejo v še večjo stisko. Vlado so pozvali k razširitvi izjem glede izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT).