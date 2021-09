Monza bo nadomestila odpadli reli Japonska

Pariz, 12. septembra - Reli Monza bo med 17. in 19. novembrom nadomestil preizkušnjo na Japonskem, ki je bila predvidena kot zadnja, 12. v koledarju svetovnega prvenstva sezone v reliju, so sporočili italijanski organizatorji dirke v Monzi in vodstvo Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia). Japonci do dirko zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedali 7. septembra.