Na štajerski avtocesti promet oviralo goreče vozilo

Ljubljana, 12. septembra - Na štajerski avtocesti je bil sredi dneva slabi dve uri do okoli 13. ure promet oviran zaradi gorečega vozila med Šentjakobom in Domžalami v smeri proti Celju. Pri tem so po podatkih prometno-informacijskega centra za državne ceste nastajali zastoji. Trenutno je zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, dolg je 2,5 kilometra.