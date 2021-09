Fišerova do skupnega slavja, slovenski kanuistki obstali v polfinalu

Pau, 12. septembra - Češka kanuistka Tereza Fišerova je zmagovalka finala svetovnega pokala kajakašev in kanuistov v slalomu na divjih vodah v francoskem Pauju. Fišerova je ugnala Avstralko Jessico Fox in slavila tudi v skupnem seštevku med kanuistkami. Slovenski predstavnici Alja Kozorog in Eva Alina Hočevar sta tekmovanje končali v polfinalu.