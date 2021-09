Razmere na slovenskih cestah ob 12:15 uri

Dva kilometra dolg zastoj je nastal na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Za proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod, Lipce. Na avstrijski strani predora proti Sloveniji je zastoj dolg tri kilometre, predor proti Sloveniji občasno zapirajo. Gneča je še na cestah Jelšane-mejni prehod Jelšane, Lesce-Bled in Izola-Jagodje.

Vozniki osebnih vozil morajo za vstop v državo na mejnih prehodih Dragonja in Sečovlje čakati več kot dve uri, na mejnih prehodih Jelšane in Starod eno do dve uri, na prehodu Gruškovje pa do ene ure. Za izstop iz države pa je čakalna doba na mejnem prehodu Jelšane več kot dve uri, na prehodu Gruškovje pa do 30 minut.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec. Med Gabrkom in Fernetiči sta zaprta uvoz Sežana zahod proti Gabrku in uvoz Sežana vzhod proti Italiji.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno.

Danes bo do 19. ure zaprta cesta Ruše-Puščava, v Rušah.

Danes do 21. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si